اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 6 يناير 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الاربعاء مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 40 % تقريباً ) والسواحل الشمالية ( 30 % تقريباً ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتسجل على: القاهرة الكبرى23 – 13، الوجه البحرى 23 – 13، السواحل الشمالية الغربية 21 – 13، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 22 – 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 – 16، شمال الصعيد 25 – 09، جنوب الصعيد 29 – 10 درجة مئوية .

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