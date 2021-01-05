بتكلفة 65 مليون.. تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بجمصة

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تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أعمال اختبار خطوط الطرد الخاصة بمحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة.



حيث أسفرت الاختبارات عن صلاحية خط طرد المحطة الفرعية، وحاجة خط طرد المحطة الرئيسية للتغيير بجديد قطر ٧٠٠ مم بولي ايثيلين، واعتماد المسار الجديد له، كما تمت مناقشة بعض التعديلات بالأعمال الميكانيكية، والمدنية بالمحطات، وكذلك مناقشة بعض أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الرئيسية بجوار محطات الرفع، كما تم أثناء الزيارة تركيب المحول الخاص بالمحطة الفرعية.



و يذكر أن تلك الأعمال ضمن المرحلة الأولى لمشروع إعادة تأهيل محطات رفع الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو، وخط الطرد بجمصة، والتي تم إسنادها للشركة، وتبلغ تكلفتها حوالي 65 مليون جنيه، وقد شدد نصر على سرعة إنجاز الأعمال؛ ووعد بإنهاء الجزء الأكبر من مشكلة الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو قبل فصل الصيف المقبل.



وقد رافقه في الجولة كلًا من المهندسة شيماء صديق، مدير الإدارة العامة للمرافق بالمحافظة، والمهندس عصام جابر، رئيس لجنة الإشراف ومدير المرافق بمديرية الإسكان، والمهندسة وسام حمزة محمد، الإدارة العامة للمرافق بالمحافظة، والمهندس شريف عبد المنعم موسى، مدير الإدارة الهندسية بمدينة جمصة



كما تابع الأعمال المهندس محمد إبراهيم عصر، مهندس المشروعات بالإدارة الهندسية بمدينة جمصة، وهلال محمود، رئيس جهاز تقسيم ١٥ مايو، وأحمد عرفة، نائب رئيس مجلس مركز ومدينة جمصة، والمهندس محمد عسكر، مدير عام المشروعات بالشركة، والمهندس أحمد موسى، مدير عام التصميمات بالشركة، والمهندس ملاك عبد المسيح، بإدارة البحوث بالشركة، والمهندس محمد العوضي، مدير إدارة التحليل الهيدروليكي بالشركة.



والمهندس سامح سليم، بقطاع الدعم الفني للصرف الصحي بالشركة، والمهندس الوافي عامر، مدير عام منطقة جمصة، والمهندس مصطفي عبدالحليم، مدير الصرف بمنطقة جمصة، ومن إدارة المشروعات بالشركة كلًا من المهندس محمود المكاوى، والمهندس أحمد حسن، وأحمد حسين، وبحضور المهندس عصام راغب، رئيس الشركة المنفذة للمشروع