لجنة من التفتيش والمتابعة بالدقهلية لمرافقة السيارات من المحافظة الى المصنع حتى وصولها لمستشفيات المحافظة

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة خاصة من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة لمرافقة السيارات من المحافظة الى مصنع الاكسجين بمدينة السادات حتى وصولها لمستشفيات المحافظة.



ووجه محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالمتابعة اليومية المستمرة لتوزيع امدادات الاكسجين لكل مستشفى بصورة عادلة حرصا على سلامة وصحة النزلاء بالمستشفيات بنطاق المحافظة.



ويتابع محافظ الدقهلية على مدار الساعة ولحظة بلحظة وصول الامدادات اليومية من الاكسجين لمستشفيات مديرية الصحة بنطاق المحافظة وذلك من خلال تواصله اليومى بمسئولى مصنع الاكسجين للاهتمام بوصول امدادات الاكسجين للدقهلية فى توقيتاتها المحددة.



ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة انه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظه.



جاء ذلك فى اطار المتابعة المستمرة للوضع الحالي لمستشفيات العزل بنطاق محافظة الدقهلية وضرورة الإشراف الميداني لمتابعه توريد وتوزيع الاكسجين الطبي بجميع مستشفيات الدقهلية..



ومن الجدير بالذكر ان محافظ الدقهلية قد سبق وان عقد عدة اجتماعات تناول خلالها الوضع الراهن بشأن موقف امدادات الاكسجين لمستشفيات المحافظة واكد خلالها على ضرورة المتابعة اليومية لمخزون الاكسجين بالمستشفيات وتخصيص مسئول لابلاغ غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة وذلك لعرض تقرير يومى اولا بأول بالكميات الموجودة وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اي نقص فى الكميات فى حينه وانه لن يسمح بالتقاعس والاهمال فى متابعة توافر الاكسجين المستشفيات حرصا على صحة وحياة المرضى وضرورة التعامل الفورى مع اية طوارئ او مستجدات..

