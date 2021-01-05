وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.


جاء بها: يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

إن إحتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الإنتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.
وكل عام وقداستكم بخير،،

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنباإبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:يسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لشخصكم الكريم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر، بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. راجين المولى القدير دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية الخير والمحبة والإزدهار.
وكل عام وأنتم بخير،،

و بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للسيد الدكتور القس أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.


جاء بها:يسرنى فى مناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهانى القلبية راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيدًا من التماسك والإزدهار.
وكل عام وأنتم بخير،،

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:إننا إذ نشارك أشقاؤنا إحتفالهم السنوى بعيد الميلاد المجيد لنؤكد لهم إعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين وتؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد.
وكل عام وأنتم بخير،،

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