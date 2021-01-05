ضبط 7 طن صابون سائل بدون ترخيص بالقليوبية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين في القليوبية، اليوم الثلاثاء، مصنع صابون سائل بدون ترخيص، عثر بداخله على 7 طن صابون سائل ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيتة رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد شن حمله تموينية، استهدفت مصنع للصابون السائل.

تبين أن المصنع به 7 طن صابون ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما جرى ضبط 692 عبوة منظفات صناعية مختلفة الأنواع منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

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