الرعاية الأسقفية تنظم لقاءات توعية صحية للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

أقامت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الإجتماعية (ابيسكوكير) مجموعة من لقاءات التوعية الصحية بشأن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار أنشطة برنامج تحسين الصحة بالمؤسسة.

ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم أن المؤسسة نظمت ٥١ لقاء استفاد منه ١٥٠ سيدة  بستة مراكز تنمية تابعة للمؤسسة

وأوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: تضمنت اللقاءات إتباع الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات

وأشار موسى: كما تم تقديم عرضًا عن كيفية التعرف على أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس، وكيفية استخدام الكمامة، وإتباع العادات الصحية من غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى والتغذية الصحية، خطوات العزل المنزلى عند ظهور الأعراض على أحد أفراد الأسرة وطرق حماية الأطفال فى أوقات الدراسة، إلى جانب تصحيح أية أفكار أو شائعات خاطئة بشأن الفيروس.

يعمل برنامج التوعية الصحية بالمؤسسة على تحسين وعى المستفيدين بشأن إتباع عادات صحية سليمة إلى جانب تقديم خدمات صحية للأطفال لتعزيز قدراتهم فى متابعة دراستهم وتحسين فرص نموهم بشكل صحى وحمايتهم من الأمراض.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.

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