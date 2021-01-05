مهاجم ساوثهامبتون: دافعنا أمام ليفربول بأرواحنا.. وهازنهوتل أشعل حماسنا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:00 م
ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
وكالات
حقق ساوثهامبتون فوزا مهما على ليفربول بهدف دون رد من توقيع داني إنجز أمس الإثنين في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويثق داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون في أن حماس رالف هازنهوتل انعكس على اللاعبين وقال إنه كان من الرائع متابعة رد فعل المدرب النمساوي المفعم بالمشاعر عقب الفوز 1- 0 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء يوم الإثنين.

وتساقطت دموع الفرح من هازنهوتل وجثا على ركبتيه بعد نهاية المباراة حيث فاز ساوثهامبتون بفضل هدف مبكر من إنجز في شباك ناديه السابق وحامل لقب الدوري.

وقال إنجز لشبكة "سكاي سبورتس": "نعم هو مفعم جدا بالمشاعر. أعتقد أنه من الرائع بالنسبة لنا جميعا أن نشاهد ذلك لأنه جلب لنا الحماس".

وتابع: "يمكن متابعة أنه في الدقائق الأخيرة كنا نحاول التقدم إلى الأمام وكنا نحاول الدفاع بأرواحنا. شارك لاعبون شبان وبذلوا مجهودا ضخما وهذا ليس سهلا".

وقال هازنهوتل إنه سعيد بالأداء الدفاعي للفريق ما ساعده على الخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق المدرب يورجن كلوب.

وأضاف "لم يسبق لي أن حصلت على نقطة واحدة أمام يورجن من قبل. هذا فريق قوي جدا.. لقد دافعنا بطريقة رائعة وكانت ليلة مثالية بالنسبة لنا".

وأشاد كلوب بالمدرب النمساوي وقال إن ساوثهامبتون استحق الفوز.

وأضاف "لو كنا نملك المزيد من الوقت لكان من المرجح أن نصبح أصدقاء لكننا نقيم في أماكن بعيدة عن بعضنا. أحترم عمله كثيرا".

وتابع المدرب الألماني "لدينا فرصة أخرى وسنواجه ساوثهامبتون مجددا ويجب أن نظهر أننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل".

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