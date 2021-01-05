مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق





كشف مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق طلب منه عدم دخول انتخابات القلعة الحمراء من أجل خالد الدرندلي.





وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف ام":"كابتن حسن حمدي في مرة قالي ماتنزلش انتخابات الأهلي لصالح خالد الدرندلي وماكنش لسه حد يعرف مين خالد الدرندلي".





وتابع عبد الغني:" انصعت لقرار كابتن حسن حمدي لأنه يرى أن هذا لمصلحة النادي الأهلي".





وأكمل:" مندهش من نغمة أني لست ابني الأهلي، أنا أبن الاهلي غصب عن الجميع".



