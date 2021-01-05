الانبا تادرس : متصدقوش الشائعات أنا بخير والحمد لله

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تؤكد مطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد، بأن الحبر الجليل الانبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها بخير وفى تحسن ويتمتع بصحة جيدة مؤكدا: متصدقوش الشائعات أنا بخير والحمدلله



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