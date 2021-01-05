الانبا تادرس : متصدقوش الشائعات أنا بخير والحمد لله

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

تؤكد مطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد، بأن الحبر الجليل الانبا تادرس مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها بخير وفى تحسن ويتمتع بصحة جيدة مؤكدا: متصدقوش الشائعات أنا بخير والحمدلله

تابع البيان: فكل ما يتم تداوله من أخبار أو معلومات على السوشيال ميديا، هى معلومات غير دقيقة ولارسمية لذا يجب عدم الإنسياق وراء أي اخبار صادرة من أي جهات أو أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وتوجهاتهم الخاصةويرجي قبل التسرع في نشر أي خبر أو عمل مشاركة اوتاج له التأكد من صحة الخبرفلا تكون سبب في إشاعات أو أقاويل دون التأكد من المصدر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مواجهات صعبة لأندية المنوفية في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

منذ 17 دقيقة

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ ساعتين

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

سواريز يحرج برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

خطوة مفاجئة من الزمالك للإبقاء على نجمه

منذ 17 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأنبا شاروبيم يترأس قداس الأربعين لمرقس القمص عبد المسيح

مطران بورسعيد يترأس القداس الالهى بكنيسة مارجرجس بهولندا

مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)

مطران بورسعيد يترأس صلاة عيد الختان بسيدني

مطران بورسعيد لـ"أقباط سيدني": أسلوب التجريح للكهنة يقود إلى الإنشقاق

البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

الموت يفجع إسلام الشاطر

11:58 ص

مواجهات صعبة لأندية المنوفية في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

01:39 م

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق

01:00 م

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

03:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى