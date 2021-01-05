وزيرة الصناعة تصدر قرار بإعادة تشكيل المجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس/ ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توشيبا العربي، وعضوية كلٍ من المهندس/ محمد عبد المنعم شركة اتلانتيك اندستريز ليمتد، والمهندس/ طارق توفيق شركة القاهرة لمجازر الدواجن، والسيد/ محمد حلاوة شركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، والمهندس/ أحمد السويدي شركة السويدى الكتريك، والسيد/ عرفات ماجد شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والمهندس/ محمد السيد شركة كابسي للدهانات، والمهندس/ محمد الخشن شركة ايفرجرو للاسمدة المتخصصة، والسيدة/ عواطف عبد الرحيم شركة الهبة للاستثمار الزراعي، والدكتور/ احمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو" والدكتور /رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية والسيد/ عبده عبد الحميد شركة شولح للأثاث

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

واوضحت جامع ان اعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين ، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والكويت.