بينهم طبيبان.. التحقيق مع 9 من العاملين بـ"الفنت الصحية" لتغيبهم عن العمل ببني سويف

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فاجأت لجنة المتابعة المشكلة برئاسة المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، اليوم الثلاثاء، الوحدة الصحية بقرية الفنت، لمتابعة أعمال الوحدة وإنتظام العاملين بها وأكتشفت غياب 9 من الموظفين بينهم طبيبين، وعلى الفور تم إعداد مذكرة إلى الشون القانونية وتم إحالتهم إلى التحقيق.



كانت لجنة المتابعة قامت بالمرور على عدد من القطاعات داخل المجلس القروى بالفنت التابع لمركز ومدينة الفشن وتبين انتظام العاملين بالمجلس القروى وقيام الوحدة المحلية بمتابعة حملات النظافة داخل القرى التابعة للمجلس والقيام بصيانة اعمدة الكهرباء.



معاون المحافظ



وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي هذا السياق واصلت اللجنة "التي تم تشكيلها برئاسة محمد جبر معاون المحافظ" مرورها الميداني بتفقد مديريات التموين والمالية والتأمينات ومبنى الأحوال المدنية، فضلًا عن بعض مكاتب وإدارات ديوان عام المحافظة،وذلك لمتابعة التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات، وتم التنبيه بضرروة الالتزام بكافة الإجراءت الإحترازية وعدم التهاون في تنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين والمترددين علي تلك الجهات.



من جهته أشار معاون المحافظ إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة التزام العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقار العمل، ومنع التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية،مع إلزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يضمن كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الواجب إتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.

