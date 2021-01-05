جهود أمنية لكشف غموض إنتحار طالب "شنقًا" في إهناسيا ببني سويف

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تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها لكشف غموض واقعة إقدام طالب بقرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا، على الإنتحار شنقًا بإستخدام ثوب بلدي "جلابية" وتم نقله جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي.



وصّرح مصدر مسؤول بإن مستشفى إهناسيا المركزي أستقبلت "عبدالله م.ي.ع" 15 سنة، طالب، مقيم قرية قاي بمركز إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة إقدامه على الإنتحار شنقًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث تبين من التحريات الأولية وأقوال أهليته، أن المتوفي تأخر داخل غرفته عن المعتاد، وبدخولهم عليه وجدوه معلقًا بسقف الغرفة بإستخدام بإستخدام ثوب بلدي "جلابية" وفي حالة فقدان تامة عن الوعي.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وتم إخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

