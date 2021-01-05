الياسي يفتتح 2021 بــ "درة الأوطان"... ويحضر لأعمال جديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
افتتح عندليب الإمارات المطرب حبيب الياسي العام الجديد بأحدث أعماله الغنائية الوطنية بعنوان "درة الأوطان"، وهي ألحانه، وكلمات سيف مفتاح النيادي، توزيع إبراهيم السويدي، وإنتاج شركة إتش برودكش، إشراف عام المنتج علي الياسي.


يتغزل الياسي في الأغنية بجمال الإمارات وأهم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بداية من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى يومنا هذا، إذ يؤكد، الياسي، أنه حاول اختيار كلمات مميزة تتحدث عن الإمارات وأبرز ما فيها، وجمالياتها وما يميزها عن بقية البلدان.


وتقول كلمات الأغنية " دارنا ماشي يساويها.. درة الاوطان محلاها .... شوف كم وفود تلفيها....تبهر الزائر اذا جاها.. جنةٍ بالأرض بانيها .... زايدٍ بالعزم سواها".
وعن اختياره لأغنية وطنية مع بداية العام يوضح الياسي قائلاً: " فضلت أن ابدأ العام الجديد بأغنية وطنية فموطني يستحق الحب في كل الأعوام وأشعر بالفخر والاعتزاز حينما أغني هذا النوع من الأغنيات، وبالنهاية وطني هو الحب الحقيقي والأبدي وأفضل شئ كان "درة الأوطان" لبداية عام جديد سعيد لنا وللعالم بإذن الله.
وعن تحضيراته للفترة المقبلة يقول: لدي عدد من الأغنيات العاطفية والرومانسية، هذه الفترة أعكف على قراءتها واختيار الأفضل لتقديمه خلال الفترة القليلة المقبلة، وسوف أصب تركيزي على تلك الأعمال مجدداً، إلى جانب أن هناك عدد من الأعمال باللهجة المصرية أدرسها بشكل كبير هذه الفترة، وقريباً سترى النور، بالإًضافة إلى الجلسات الغنائية بالعود الذي أقدمها من وقت للثاني عبر صفحاتي الرسمية بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، لمحبي العود والأغنيات التراثية.

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