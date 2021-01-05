عماد الدين حسين: تحويل السيارات للعمل بالغاز مشروع قومي حقيقي(فيديو)

Advertisements

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن مشروع تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي شيء يدعو للفخر.



وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع عندما يكتمل سيكون تطور هام جدًا على كافة الأصعدة ومشروع قومي حقيقي، فهو يساهم في توفير أموال طائلة، كما أنه يحافظ على نظافة البيئة، مؤكدًا أن هذا المشروع لصالح المواطنين ماليًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا.



وأوضح عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر 50% من تكلفة استخدام الوقود، كما انه يحسن جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المشروع قد يستغرق نحو 3 سنوات لاستكماله تمامًا.

