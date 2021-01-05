نقيب المحامين ينفي تشكيل لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجاناً لغيرها

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نفى رجائي عطية نقيب المحامين، المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها.





وأكد علي إنه غير صحيح المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها، وأن ما سبق طرحه مجرد فكرة عرضها الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس لترتيب آلية تكون همزة وصل بين كافة المحامين وبين النقابة العامة لتيسير ما قد يعترض البعض في الانتخابات من عقبات أو مشاكل، وابتغاء التيسير في إطار المساواة بين جميع المرشحين، وأن هذه الفكرة لم تخرج بتاتًا إلى حيز التطبيق، وأطمئن جميع الأطراف إلى أننا لن نشكل لجانًا للنقابات الفرعية، وأن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

