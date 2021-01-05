برلماني: يُثمن تدريب «التعليم» 101 ألف معلم بدون تكلفة الدولة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الوزارة في ظل المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا وفى مقدمة هذه النجاحات استمرار العملية التعليمية وتدريب 101 ألف معلم، من معلمي الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بدون أي تكلفة على ميزانية الدولة مما يُعد إنجازًا رغم مواجهة ظروف جائحة كورونا.

وأكد "أباظة" في بيان له، اليوم الثلاثاء، على أهمية تدريب المعلمين في مختلف المواد الدراسية وهي اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الدراسات، الرياضيات، والعلوم والذى بلغ 55 ألفًا و884 متدربًا، فيما بلغ عدد المعلمين المتدربين بالمرحلة الإعدادية 45 ألفًا و814 متدربًا، مشيرًا إلي الأهمية القصوى لملف تدريب المعلمين حتى تكون لديهم القدرة على تحقيق النجاح في تنفيذ المنظومة الجديدة لتحديث وتطوير التعليم.

وأشاد عضو مجلس النواب، باهتمام الدكتور طارق شوقى بملف ترقية 301 ألف معلم وتغيير المسمى الوظيفي لـ4000 معلم بالإضافة إلى تدريبات إدارات التربية الخاصة والتعليم المجتمعي والإدارة المركزية للقيادات التربوية حيث بلغ عدد المتدربين نحو.600 ألف متدرب، مشيدًا بأداء القنوات التعليمية وحرص الوزير بنفسه على توجيه أبنائنا الطلاب للاهتمام بمتابعة هذه القنوات


التعليم: الانتهاء من تدريب إلى 101 ألف معلم وترقية 301 ألف

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، عن الانتهاء من تدريب 101 ألف معلم، من معلمي الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بدون أي تكلفة على ميزانية الدولة، ما يعد إنجازًا رغم مواجهة ظروف جائحة كورونا، كما تم ترقية 301 ألف معلم، وتغيير المسمى الوظيفي لـ4000 آخرين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء الماضي، مع بعض مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية؛ لمناقشة قياس أثر التدريب للمعلمين في وجود الأكاديمية المهنية للمعلمين، وبناء أدوات لقياس أثر تدريبات التنمية المهنية في مجال التخصص.

وأضاف حجازي، أن إدارات التربية الخاصة والتعليم المجتمعي والإدارة المركزية للقيادات التربوية انتهت من تدريب نحو 600 ألف متدرب، مؤكدًا أن تفوق أي دولة وتميزها يتحقق من خلال التدريب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التدريب بكافة المحافظات سينعكس على أداء المعلم ويعيد الروح والثقة والتمكن، ما يعود في النهاية علي مصلحة الطالب.

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