بينهم "أصحاب الأمراض المزمنة".. الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

لا تزال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تكثف مساعيها لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتزف بشارة سارة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان.

١. أكدت الدكتورة هالة زايد، تخصيص 34 مركزًا التطعيم بلقاح كورونا، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية.

٢. ستكون الأولوية في الحصول على اللقاحات للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

٣. تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.

٤. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بإعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للمصريين مجانًا.

٥. تمنح الدفعات الأولى من اللقاح للفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وتنطلق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، تحت شعار "100 مليون صحة"، غدًا الأربعاء، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم.

وتقدم المبادرة خدمات قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، إضافةً إلى إرسال قوافل صحية وعلاجية للمناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وسيكون ذلك بشكل تدريجى حتى يتم تغطية 100% من أنحاء الجمهورية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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