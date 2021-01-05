الرئيس اللبناني يوقع بالموافقة على الإغلاق الكامل للبلاد

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على الإغلاق الكامل للبلاد من بعد غد إلى الأول من فبراير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، قررت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا "الإغلاق التام بدءًا من الخميس المقبل إلى الأول من فبراير، على أن يكون حظر التجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحا".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، ألمح في وقت سابق من اليوم، إلى نية حكومته لفرض الإغلاق العام في البلاد، تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان.

وقال دياب- في بداية اجتماع اللجنة الوزارية-: "للأسف، نحن اليوم أصبحنا بموقع مختلف. في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تمامًا. لقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة لكن التزام الناس لم يكن إيجابيًا. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء"، وفقًا لقناة "إم.تي.في" اللبنانية.