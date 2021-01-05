برلمانية: الوحدات الوطنية «أهالينا» انتشلت البُسطاء من جحيم العشوائيات

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أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الإسكان في الارتقاء بالمناطق السكنية لمحدودي الدخل، ولساكني المناطق العشوائية، من خلال الوحدات الوطنية "أهالينا" والتي انتشلت المواطنين البسطاء من جحيم العشوائيات إلى سكن آدمي يليق بهم كمواطنين مصريين.



وأضافت "عازر"، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف العشوائيات، تقوم وزارة الإسكان بتسخير إمكانياتها للتخلص من الأزمة التي راودت مصر عقود، موضحة أنها تتلاشى مع فكر وإدارة النظام الجديد.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن وزارة الإسكان تعمل جاهدة ليس فقط في القاهرة، ولكن على مستوى المحافظات، لتطوير منظومة الإسكان والنهوض بالمشروعات الوطنية، التي ستحول مصر فيما بعد إلي مدن عالمية.





الرئيس يوجه بالبدء فى بناء 3300 وحدة سكنية جديدة بمشروع"سكن لكل المصريين"



وفي وقت سابق، كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".



ووجه الرئيس، بالبدء الفوري في بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

