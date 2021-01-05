فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 | 5 خطوات لسداد الفواتير عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:23 م
فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021
فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 | 5 خطوات لسداد الفواتير عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we)

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 تعلنها الشركة المصرية للاتصالات "we" منتصف الشهر الجاري الخاصة بفاتورة شهر ديسمبر الماضي، وهي الفاتورة الربع سنوية الأولى في العام الميلادي الجديد، التي تعلنها شركة الهواتف المصرية الوحيدة المسئولة عن خدمات التليفون الأرضي، لذا بدأ البحث والترقب في هذه الأيام عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وفترة السماح، وكيفية الدفع إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع، وخاصة في تلك الأجواء وانتشار فيروس كورونا.

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021
حرصا من شركة وي على سلامة المواطنين والبعد عن التزاحم في الفروع لمنع التجمعات. أتاحت الشركة إمكانية الاستعلام عن فواتير الهواتف المنزلية بأكثر من طرق. بالإضافة إلى السداد أيضا بطرق مختلفة. ومن طرق الاستعلام ما يلي:

يمكن لعميل شركة ” we” الاتصال على الخط الساخن لدليل التليفونات 140 والاستعلام برقم التليفون
كما أيضا يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات واتباع الخطوات الخمس التالية:

- الدخول على موقع “وي” (اضغط هنا).
- ثم اختر أيقونة المنزل واختر منها التليفون المنزلي.
- وبعدها اختر طريقة الاستعلام “سواء برقم التليفون أو رقم الحساب أو برقم هاتف جديد”.
- أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بأي اختيار.
- وفي النهاية عزيزي العميل اضغط على استعلم.

يذكر أنه في حالة الدخول على الموقع الآن وبدء الاستعلام بإدخال رقم الهاتف الأرضي مصحوبا بكود المحافظة، فتظهر لك رسالة لا يوجد فاتورة مستحقة في حالة سداد فاتورة شهر سبتمبر التي صدرت في أكتوبر الماضي.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي
تتعامل الشركة المصرية للاتصالات بشكل مرن مع العملاء لإتاحة فترات سداد طويلة دون توقيع غرامات تأخير وخاصة في ظل أزمة كورونا، إذ تسمح الشركة لعملائها بسداد فاتورة شهر يناير حتى يوم 14 فبراير 2021.

وفي حالة تعسر العميل على السداد خلال فترة السماح، تقوم الشركة بتحويل  بتحويل خدمة التليفون الأرضى لنظام الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2021 لمدة شهر ينتهى في 14 مارس 2021.

أما إذا استمر التأخير يتم رفع الخط نهائيا اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة لعدم سداد الفاتورة.

سداد فواتير التليفون المنزلي إلكترونيا
وحرصا على سلامة حضراتكم يمكنكم سداد الفاتورة إلكترونيا، عبر الخطوات التالية:

- يقوم العميل بالدخول على شركة WE (اضغط هنا).
- الضغط على أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.
- أدخل كود المنطقة الخاصة بك، ثم رقم الهاتف الأرضي.
- اضغط على السداد” ثم اختيار ادفع.
- ثم اختر طريقة الدفع المناسبة، الفيزا أو الماستر كارد.

فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 | 5 خطوات لسداد الفواتير عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/we)

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