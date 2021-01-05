(من هنا) وزارة التموين | ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 من خلال رابط موقع بوابة مصر الرقمية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:16 م
اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021
اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

(من هنا) وزارة التموين | ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 من خلال رابط موقع بوابة مصر الرقمية

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 انتظر الكثير من المواطنين المصريين خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك حتى يتمكنوا من زيادة الدعم التمويني،ومنذ عدة أيام أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن اتاحة اضافة المواليد لعدد من الفئات وهم كلا من “المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، المطلقات، الأرامل” وذلك لأن تلك الفئات هم الأكثر احتياجا للدعم والتي تحرص الحكومة على مساعدتهم في معيشتهم.

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 من خلال بوابة مصر الرقمية
منذ اعلان وزير التموين عن امكانية اضافة المواليد وتصدر محرك البحث خطوات الإضافة، ونستعرض لمتابعينا الخطوات واحدة واحدة حتى تتأكد من تنفيذ الطلب بالإضافة ونجاح الخطوات.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين
- الدخول على بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- الضغط على ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.
- اختيار ابدأ الخدمة.
- كتابة رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة ثم الضغط على المربع الخاص موافق على الشروط والأحكام.
- اختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل الرقم القومي.
- ولمعرفة نتيجة الطلب يجب الضغط على تتبع الطلب.

(من هنا) وزارة التموين | ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 من خلال رابط موقع بوابة مصر الرقمية

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