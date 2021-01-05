بوتوملي يدعو لإيقاف الدوري الإنجليزي مؤقتا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:14 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
وكالات
كشف ديفيد بوتوملي الرئيس التنفيذي لروتشديل، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، عن إمكانية إيقاف مسابقات دوري المحترفين، معتبرا ذلك أمر حتمي نظرا لارتفاع حالات كوفيد-19 في البلاد.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، ويعتقد بوتوملي أن رابطة الدوري الإنجليزي - التي تدير مسابقات الدرجات الأدنى من الدوري الممتاز - يجب أن تتخذ إجراءات.

وتأجلت 34 مباراة في المجمل في دوري الدرجة الثالثة ومن بينها آخر مباراتين لروتشديل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزلا عاما جديدا بسبب كوفيد-19 أمس الاثنين، لكن المسابقات الرياضية ستستمر.

وأبلغ بوتوملي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قد نحصل على عطلة بالتأكيد لمدة شهر حتى يبدأ العامة في الحصول على اللقاح".

وأضاف "(إيقاف الدوري) أمر حتمي، تم إبلاغ المستشفيات في كافة أنحاء المملكة المتحدة بأنها تواجه ارتفاعا ضخما في الحالات ولذلك من نحن لنزيد من صعوبة هذا الموقف؟"

ولدى المملكة المتحدة أكثر من 2.71 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 75 ألف وفاة.
 

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