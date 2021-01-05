توقعات الأبراج.. حظك اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 .

برج الحمل





لديك مشاريع مهمة في العمل وعليك أن تركز قدر الإمكان على تحقيق الجزء الأكبر منها عبر التواصل مع الزملاء في العمل. الحبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم. الحب الذي كنت قد نسيته يعود ليظهر على السطح من جديد.





برج الثور





من المتوقع أنك ستجد نفسك اليوم أكثر ميلا لتنمية مواهبك والاهتمام بالمجالات الفنية. ربما تفكر في زيارة معرض تحف أو حضور حفل أو مسرحية. ينصب اهتمامك اليوم على محاكاة الفنانين وتمثيل أعمالهم بنفسك. لا تندهش ولا تتعجب إذا وجدت نفسك مهتما ببعض أعمال بيتهوفن أو فان غوخ.





برج الجوزاء





تسعى اليوم لاكتساب معلومات جديدة كنوع من الاستفادة من علاقاتك المتعددة خاصة من الأحباء. شخص ما في مشكلة ويحتاج مساعدتك. من الأفضل أن تعطيه النصيحة لأن رؤيتك صائبة اليوم. كما أنك لديك القدرة على طمأنة الآخرين وحل المنازعات بينهم.





برج السرطان





الحب الذي يملأ حياتك على وشك أن ينتهي إذا لم تعط الشريك ما يستحق من الاهتمام، ابحث عن غير المتوقّع والمدهش. أوقات طيبة ونيّة حسنة أيضا في طريقها إليك. إن الألغاز التي بدت مقلقة قبل اليوم مليئة بالمغامرات وأنت متشوق لمحاولة تجريب ذلك.





برج الاسد





إن كنت في عطلة والعمل ليس على جدول أعمالك، فاليوم هو من الأيام الروتينية التي لا تحمل أي جديد إلا على مستوى اللقاءات الاجتماعية المتعددة برفقة الأصحاب أو الأهل. أما في حال ممارسة لمهنتك فإنه يكون إيجابيا ويسّرع من وتيرة أعمالك.





برج العذراء





نعدك بأن اليوم مختلف عن باقي الأيام الأخرى. انظر حولك وستلاحظ أن الناس مكتئبون أو يبدو عليهم أنهم يحاولون أن يواكبوا الحدث. حركة الكواكب تدل على أنك تشعر بالإحباط بسبب عدم قدرتك على تحقيق أحلامك. موقف صعب بالتأكيد ولكن اعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام.





برج الميزان





بات عليك التحرك قليلا وبذل الجهود على المستوى الاجتماعي للتعرّف على وجوه جديدة تساعدك في توديع مرحلة مضت ولا يمكن الاستمرار فيها، بل الانتقال إلى مرحلة مختلفة تبدأ اليوم انطلاقتها لتدفع بمسيرة حياتك إلى الأمام وتفتح لك أفاقا جديدة.





برج العقرب





هل خططت لقضاء سهرة رومانسية الليلة؟ إذا كنت تفكر في ذلك، من الأفضل أن تنفذ كل ما تتمناه. أنت جذاب جدا اليوم وحلمك وذكاؤك ورحك الجميلة ستحظى بإعجاب الجميع. ستتعرف على بعض الأشخاص وستصبحون أصدقاء قريبا.





برج القوس





تمضي في طريقك ولا تقف على أي تفاصيل من شأنها أن تعطل سيرك أو تقف في طريق نجاحك. ليس من الطبيعي أن تورط نفسك في بعض المشروعات غير المفيدة أو المربحة. من الأفضل المبادرة والبحث عن فرص ومشاريع مناسبة لك ولكن احذر من التسرع والتهور.





برج الجدي





قدراتك النفسية تبدو أفضل من الأمس. لديك قدرة على قراءة أفكار الآخرين. من الأفضل لك اليوم أن تجعل أفكارك متناغمة ومتفقة مع مشاعرك والأحداث التي تدور من حولك. إذا كنت من هواة قراءة الكتب أو كتابة القصص فالجو اليوم مناسب لهذه الخطوة.





برج الدلو





لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل. الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع. لا تجعل الآخرين يستفزونك ويثيرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي.





برج الحوت



