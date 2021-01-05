الحكومة: خدمات جديدة بالمجان لأسر شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شُهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.





يأتى ذلك فى إطار استمرار دعم الدولة للفئات التي يشملها الصندوق برعايته، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.