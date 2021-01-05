أحمد فريد يفتتح "مواسم" بحضور محمود حميدة ومحمد عبلة بجاليري سفرخان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



افتتح الفنان التشكيلي أحمد فريد معرضه الجديد "مواسم" مساء أمس الاثنين بجاليري سفر خان بالزمالك وسط حضور كبير من نجوم الفن والثقافة والإبداع في مصر،منهم النجم محمود حميدة والفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة وشهد المعرض تفاعلا كبيرا بين الحضور الذين حرصوا على مناقشة الفنان حول تجربته الجديدة، واستكشاف مضامين لوحاته التي أصبح لها حضور عالمي متزايد.

وحول هذه التجربة الجديدة قال الفنان أحمد فريد إنه أطلق عليها اسم "مواسم" لأن هذه الكلمة تكاد تلخص رحلة الإنسان في حياته كلها، فجاءت اللوحات على قدر كبير من الاتفاق والاخلاف في آن، وهذا ما يميز رحلة الإنسان التي تجمع بين العديد من المتناقضات والتقلبات وتحتوي بداخلها على الكثير من التغيرات التي تتشكل من تجربته وتتغذى عليها.

وقال الفنان إن كلمة مواسم لا تعني المواسم المناخية فحسب، لكنها تعني أيضا المواسم النفسية التي يمر بها الإنسان والمواسم المزاجية التي يشعر بها، كما تعني المراحل العمرية أيضا، فالإنسان مثل الطبيعة يمر بالتغيرات ويتفاعل معها ويصنعها أيضا، ولهذا أراد أن يعبر عن هذه التجربة.

ويستمر المعرض في الفترة من 4 إلى 25 يناير الحالى، ويعد هذا المعرض هو المعرض الرابع الذي يقيمه الفنان أحمد فريد بجاليرى سفرخان بالزمالك، وجدير بالذكر أن الفنان أحمد فريد أصبح مؤخرا من الأسماء المصرية القليلة التي تحظى بتواجد كبير على الصعيد العالمي، حيث شارك في العديد من المعارض العالمية والمحلية منها معرض بجاليري المسار في 2014 ، ومعرض مدينة ميلانو بإيطاليا في 2016 ، ومعرض بمدينة ميامي بأمريكا سنة 2017، ومعرض فلورنس 2018، كما شارك في ورشة تعليم التصوير أكاديمية فلورانس 2018، والمعرض الاستثنائي بقصر المنيل 2018، ومعرض فنون ميلانو 2019 ، ومعرض الفنون ببيروت 2019، ومعرض فنون جينيف 2020، كما بيعت له العديد من اللوحات في دار مزادات كريستيز التي تعد من أكبر دور المزادات في العالم منها لوحة الفوضى الحضرية في 23 مارس 2019 ولوحة متروبوليس ماجيك في 18 مارس 2017، ولوحة نهر الصمت أنا في 22 مارس 2018 ولوحة 23 أكتوبر 2019.

أخبار تهمك

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

منذ 43 دقيقة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

08:04 ص

سواريز يحرج برشلونة

11:00 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

11:07 ص

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

11:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى