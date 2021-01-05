تخصيص مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص المستشفى التخصصي لتلقي لقاح كورونا المستجد " كوفيد 19" في محافظة بني سويف، ضمن 34 مركزًا طبيا لتقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم المركز اطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم أطباء وصيادلة ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

وبدأت مستشفى بني سويف التخصصي بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، الإستعداد والتجهيز في المركز بناء على تعليمات الوزارة بإختيار انسب الأماكن داخل المستشفى والبدء في تجهيز القاعات التي سوف يتم تخصيصها لذلك، عقب إختيار المستشفى كمركز لتلقي اللقاح.

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