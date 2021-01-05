روبي تتعاقد مع المنتج وليد منصور على بطولة "شغل خواجات" والبوم "حته تانية" وتنتهي من تسجيل أغنيتين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 


إنتهت النجمة روبي من تسجيل اغنيتن من البومها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا "حته تانية" و الذي يتولي انتاجه منظم الحفلات والمنتج وليد منصور.


وتتعاون روبي في البومها الجديد مع العديد من الشعراء ،الملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر ،توما ،محمد يحيي و عزيز الشافعي ،مدين ،ايهاب عبد الواحد ،بلال سرور ،رامي سمير ، تميم و احمد ابراهيم .


ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير عدد ٢ فديو كليب من أغاني الألبوم الجديد .

كما تعاقدت روبي علي بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل خواجات" وهو ايضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة. 

على جانب آخر يوصل منصور وفريق عمل فيلم "أهل الكهف" تصوير مشاهد العمل الذي يقوم ببطولته خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح ، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، مصطفي فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فوار، هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.


وكانت آخر اعمال منصور فيلم كازبلانكا للنجم امير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة .. وحصل منصور على جائزة أفضل إنتاج عن "كاز بلانكا" بمهرجاني دير جست والفضائيات العربية.

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