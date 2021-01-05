الموت يفجع إسلام الشاطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:58 ص
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
الفجر الرياضي
أعلن إسلام الشاطر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن وفاة والدة زوجته اليوم الثلاثاء.

وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "إنتقلت الي رحمه الله  تعالي الحاجه نعمه محمد خليل ..والده زوجتي".

وتابع: "الدفن بعد صلاه الظهر في  مقابر العائله  في المناره الباب الثاني في الاسكندريه ".

واختتم: "العزاء بعد الدفن  في المقابر او بالعزاء عبر مواقع التواصل المختلفه ولا يريكم الله مكروه لديكم".


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