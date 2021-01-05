الموت يفجع إسلام الشاطر

أعلن إسلام الشاطر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن وفاة والدة زوجته اليوم الثلاثاء.





وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "إنتقلت الي رحمه الله تعالي الحاجه نعمه محمد خليل ..والده زوجتي".





وتابع: "الدفن بعد صلاه الظهر في مقابر العائله في المناره الباب الثاني في الاسكندريه ".





واختتم: "العزاء بعد الدفن في المقابر او بالعزاء عبر مواقع التواصل المختلفه ولا يريكم الله مكروه لديكم".







