زينة:"مشاعري ماتت تجاه الرجالة والفشل خلاني محبتش أعيد التجربة تاني"

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أكدت الفنانة زينة أنها أصبحت لا تفكر في الزواج، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد عز، مُضيفة:"مشاعري ماتت تجاه الرجل، والموضوع مش شاغل دماغي، ولكن أنا تمام أوي".



وأشارت زينة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي": أن الفنان أحمد عز لم يجعلها تكره الرجال، وأنها لم تكن تعتاد الفشل، لكن فشل علاقتها بالفنان أحمد عز جعلها لا ترغب في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، مُضيفة:"مكرهنيش في الرجالة، ما أنا إخواتي وولادي هيبقوا رجالة، بس بقيت بشوفهم بشكل تاني، والحب مش موجود، وأنا إنسانة متعودتش أفشل، وفشلت خارج إرادتي، فالفشل خلاني محبتش أعيد التجربة تاني خالص".



وقالت زينة أنها لا تعرف الاستسلام للفشل، مُوضحة:"مش بستسلم للفشل نهائي، بس أنا متعودتش أفشل، ولما فشلت قررت إني منفعش في الحتة دي فخلاص، حتى لو أنا غلطت، ولكن أكيد ممكن ألاقي مليون حد يحبني".



وفي سياق آخر، تُشارك زينة في فيلم "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.



