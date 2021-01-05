زينة:"مشاعري ماتت تجاه الرجالة والفشل خلاني محبتش أعيد التجربة تاني"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد




أكدت الفنانة زينة أنها أصبحت لا تفكر في الزواج، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد عز، مُضيفة:"مشاعري ماتت تجاه الرجل، والموضوع مش شاغل دماغي، ولكن أنا تمام أوي".

وأشارت زينة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي": أن الفنان أحمد عز لم يجعلها تكره الرجال، وأنها لم تكن تعتاد الفشل، لكن فشل علاقتها بالفنان أحمد عز جعلها لا ترغب في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، مُضيفة:"مكرهنيش في الرجالة، ما أنا إخواتي وولادي هيبقوا رجالة، بس بقيت بشوفهم بشكل تاني، والحب مش موجود، وأنا إنسانة متعودتش أفشل، وفشلت خارج إرادتي، فالفشل خلاني محبتش أعيد التجربة تاني خالص".

وقالت زينة أنها لا تعرف الاستسلام للفشل، مُوضحة:"مش بستسلم للفشل نهائي، بس أنا متعودتش أفشل، ولما فشلت قررت إني منفعش في الحتة دي فخلاص، حتى لو أنا غلطت، ولكن أكيد ممكن ألاقي مليون حد يحبني".

وفي سياق آخر، تُشارك زينة في فيلم "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

أخبار تهمك

سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

08:04 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

11:07 ص

سواريز يحرج برشلونة

11:00 ص

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى