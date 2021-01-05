"المترو": غير الملتزم المتخلف عن دفع الغرامة الفورية 50 جنيه قد يدفعها "4 آلاف جنيه"

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قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وجه بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع محطات المترو منذ بداية التشغيل حتى نهايته، وذلك في خطوط المترو الثلاثة، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق إذ يؤدون دورهم الوطني الكبير.



وأضاف عبدالهادي خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، "كل محطة مترو فيها مكتب لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق ويتم عمل حملات بصفة يومية على مدار اليوم بالكامل في جميع المحطات لمتابعة ارتداء الكمامات من قبل الركاب والالتزام بها في المحطات والأفراد".



وتابع: "تعليمات وزير النقل ورئيس شركة المترو الأنفاق إننا ننزل العلاقات العامة كلها بالمحطات للتنويه على الركاب وتوعيتهم بشأن الالتزام بارتداء الكمامة، وإن لم يلتزم الراكب سيدفع 50 غرامة، وإن لم يدفعها فإن الشرطة ستحرر محضر وتحيله إلى النيابة، التي ترسلها بدورها إلى بيته ويدفع الغرامة التي قد تصل إلى 4000 جنيه".

