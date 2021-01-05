مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:23 م
احمد المحمدي
احمد المحمدي
محمد الصو
دخل أحمد المحمدي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، ضمن اهتمامات النادي الأهلي، لتدعيم صفوف قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وتلقى مسؤولو التعاقدات بالقلعة الحمراء، ترشيحات من جانب بعض الوكلاء، خاصةً مع طلبات بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم الجبهة اليمنى.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المحمدي مع فيلا بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في انتقالات يناير الحالية.

وكان الأهلي قد طرح اسم المحمدي بعد تعثر انتقال كريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل بعد تجديد إعارته لنادي إنبي موسم آخر وإصرار موسيماني على التعاقد مع لاعب يمتلك خبرات في الجبهة اليمنى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونديب بطل النيجر، ماء اليوم على ملعب الأهلي والسلام بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.

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