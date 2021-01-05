فريق بيكسلز بهندسة حلوان يبتكر قفاز ذكي للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة

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ابتكر فريق بيكسلز بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان قفاز ذكي للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يقوم على ترجمة هذة اللغة إلى رسالة مسموعة " Smart gloves pixels'21"، وجاء هذا الابتكار تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، ويأتي ذلك في إطار إهتمام جامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المميزة التي تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع.



وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي أن فكرة هذا الابتكار هي عبارة عن قفاز ذكي يرتديه الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يترجم لغتهم من خلال مجموعة من المستشعرات تقوم بتحديد موقع اليد والأصابع المتحركة والقفاز مزود بوحدة صغيرة لتحديد المحل الهندسي لاحداثيات الحركة التي يتم تحويلها الي كلمة مسموعة تعبر عن الإشارة التي يؤديها مرتدي القفاز.



وتم تنفيذ الفكرة ضمن الأنشطة العلمية لادارة رعاية الشباب بالكلية حيث تولي الاستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب متابعة التنفيذ مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



وتكون فريق الطلاب من:

نور الدين مجدي، عمار محمد، محمد سمير، أحمد نبيل، جون عطية، أحمد شريف، مروة الفقي، أحمد طه، محمود عزت، أحمد سمير، مريم سعداوي، نانسي أسامة، هدير أشرف، محمد حسام، فاطمة خالد، منة السيلاوي.



