خلال 24ساعة.. ضبط 20986 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من ضبط (20986) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (19874)، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (1112) لعدم سداد الغرامة المقررة.



كما تم تحرير (703) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (238) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1684) أرجيلة، جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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