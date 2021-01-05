كشف ملابسات سرقة 600 ألف جنيه من داخل إحدى الشركات بالقاهرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سرقة قرابة 600 ألف جنيه من داخل إحدى الشركات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (محامى بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) لإكتشافه وجود كسر بنافذة الشرفة الخاصة بغرفة الحسابات بالشركة، وسرقة مبلغ (588 ألف جنيه - مبلغ 11 ألف دولار ) من داخل دولاب خشبى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

توصلت تحريات فرق البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء إرتكابها (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بـ (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لتسهيل دخوله للشركة عقب إنتهاء مواعيد العمل وإنصراف العاملين، من خلال تسليمه المفاتيح الخاصة بالباب الخارجى للشركة نظير إقتسام المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهما، وبتاريخ الواقعة قام بإخفاء معالم وجهه، وتمكن من الدلوف من الباب الخارجى بإستخدام المفاتيح المُشار إليها وتسلق مبنى الشركة وكسر النافذة الخاصة بغرفة الحسابات وإستولى على المبالغ المالية وفر هاربًا أمكن ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشاد الأول ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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