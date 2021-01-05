ضبط شخصين الإتجارهما في طبنجات الصوت وبنادق الرش بدون ترخيص بالأزبكية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لمزاولتهما نشاطًا غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش "بدون ترخيص" داخل محلان كائنان بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما داخل المحلان المُشار إليهما، وعثر بداخلهما على (49 طبنجة صوت- 46 بندقية رش- 3 مسدس رش- 10،050 طلقة صوت).
بمناقشتهما إعترفا بإدارتهما المحلان ملكهما بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما إدارة محال الإتجار فى الأسلحة بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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