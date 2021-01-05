المطران عطا الله حنا : إلى متى ستستمر هذه المأساة المروعة بحق اطفال اليمن الذين يموتون جوعا وفقرا

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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: إلى متى ستستمر هذه المأساة الإنسانية والكارثة الحقيقية التي تعصف باليمن وخاصة بشريحة الأطفال الذين يعانون من الجوع وانعدام التغذية الصحيحة والأهتمام الصحي ؟!







تابع " حنا " على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك: ان هنالك الملايين من الأطفال في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من الدول الذين يعانون من الجوع والفقر والعوز وإيضا فلسطين وخاصة قطاع غزة المحاصر.









أختتم: فأين هي المنظمات الدولية وأين هم أولئك الذين يملكون المال وأين هم اولئك الذين هم مستعدين لكي يركبوا سياراتهم الفارهة ويزينوا انفسهم بالذهب والحلي ولماذا لا يلتفتون قليلا الى اطفال اليمن ؟!، وان ما يحدث بحق اطفال اليمن انما هي وصمة عار في جبين الانسانية وآن لهذه المأساة ان تنتهي وان يعيش اطفال اليمن مثل باقي اطفال العالم وما نقوله عن اطفال اليمن نقوله ايضا عن اطفال سوريا والعراق وغيرها من الاماكن التي عانت من الاضطرابات والحروب والعنف والاستهداف لا سيما فلسطين الارض المقدسة.