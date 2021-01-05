جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (420) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (171) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

08:04 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

11:07 ص

سواريز يحرج برشلونة

11:00 ص

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى