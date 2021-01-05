روجينا عن مشاركتها في" بنت السلطان": "بحقق حلم حياتي"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تُشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان"، الذي يقوم ببطولته باسم سمرة، أحمد مجدي، ندى موسى، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

وأعربت روجينا عن سعادتها الكبيرة بالشخصية التي ستقدمها ضمن أحداث مسلسل" بنت السلطان"، وذلك خلال لقائها في برنامج "the insider" بالعربي، مُضيفة:"بحقق حلم حياتي في شخصية أبقى أنا اللي حباها وعايزاها، يعني 50 شخصية في بعض".

كما تحدثت عن شخصية "فدوى" التي قدمتها العام الماضي في مسلسل "البرنس"، لافتة إلى أنها تفاجئت كثيرًا من حب الجمهور للشخصية، مُشيرة إلى أنها تفضل تقديم شخصيات المرأة القوية، ولا لا تُفضل تقديم شخصيات للسيدات ضعاف الشخصية.

وأضافت روجينا :"أنا عمري ما قدمت بنت ضعيفة، بحب أقدم انماط ستات قوية وماتتكسرش وماتنهزمش".

والجدير بالذكر أن روجينا عرض لها مؤخرًا مسلسل "أسود فاتح" عبر منصة شاهد vip، وهو بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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