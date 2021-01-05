بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

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قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجناء زيارة إستثنائية، حرصًا منها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.



وتأتي الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، على ألا تحتسب تلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 912021 وحتى يوم الأحد الموافق 2412021.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

