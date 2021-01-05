التجارة والصناعة: مدة التقسيط في مبادرة "تحويل السيارات للغاز" تصل إلى 10 سنوات (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أمس الإثنين ورعايته لمبادرة تحويل السيارات للغاز أضفى عليها أهمية كبيرة، إذ أن هدفها الرئيسي مساعدة المواطن على أن يستبدل سيارته القديمة بأخرى جديدة سعرها مناسب ومدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات ونسبة فائدة لا تزيد عن 3% وهو ما سيتيح الفرصة لكل المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل أن يغيروا سياراتهم وأن يقتنوا سيارات جديدة دون إضافة أي أعباء ثقيلة عليهم.
وأضاف جابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، "فوجئنا في اليوم الاول للمعرض بوجود أعداد غفيرة من المواطنين مهتمون به، وكانوا ملتمزين بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية".
وتابع، أن مدة المعرض 3 أيام وستنفذ المبادرة خلال 3 سنوات، أي من لم تسمح ظروفهم بزيارة المعرض فإنهم من الممكن أن يزوروا الموقع الإلكتروني الذي سيشهد تقديم الطلبات من أجل التعرف على كل أنواع السيارات وإمكانياتها واختيار أنظمة التمويل واختيار البنوك الممولة، إذ زاره 1700 مواطن منذ أن جرى إطلاقه بالأمس: "كل البنوك ستتعامل وفق نفس أنظمة التمويل بتمويل من محافظ البنك المركزي".
وأردف: "الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة غادرت المعرض في منتصف يومه الأول بالأمس، لكنها عندما علمت بتزايد الأعداد، رجعت مرة أخرى ووجهت رسالة لهم وطالبتهم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحفاظ على الاجراءات الاحترازية".

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