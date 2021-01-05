محافظ أسوان يتابع حادث مرورى على الصحراوى أدى لوفاة 2 وأصابة 17 .. ويناشد السائقين الألتزام بالقواعد المرورية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بمقطورة عند الكيلو 45 أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة والذي نتج عنه وفاة عدد 2 مواطنين وأصابة ١٧ من السودان الشقيق حيث تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والخضوع للرعاية الطبية، بينما تم نقل الجثامين لمشرحة أسوان العمومية لتكون تصرف النيابة العامة والتى ستتولي التحقيق للوقوف على أسباب الحادث،

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن الطريق الصحراوي لم يشهد أي غلق جزئي أو كلي نتيجة هذا الحادث المرورى حيث تم رفع الأتوبيس رقم ( ب. ي. ج ١٢٩) وسيارة النقل رقم ( هـ. س. ل ٢١٥٨ ) على جانبي الطريق فور وقوع الحادث،

مناشدًا السائقين المترددين على الطرق السريعة بالألتزام بالسرعات المقررة والقواعد والأرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين.

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