ضبط مرتكبى واقعة السطو على مدرسة بالشرقية وسرقة مبلغ مالى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة السطو على مدرسة بالشرقية وسرقة مبلغ مالي

تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من (فرد أمن إدارى بإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم) أنه حال تواجده بغرفة الأمن داخل المدرسة عمله فوجئ بدلوف ثلاث أشخاص مجهولين للغرفة وتقييده بإستخدام قطعة من القماش والإستيلاء على هاتفه المحمول وقيامهم عقب ذلك بالدخول لغرفة الحسابات وكسر خزينة المدرسة والإستيلاء على (مبلغ مالى) من داخلها والهرب وبالفحص تبين وجود كسر بشباك الغرفة المُشار إليها والعثور على عتلة حديدية وأجنة "المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة" أعلى أحد أسوار المدرسة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة
البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأمكن ضبط أحدهم حال قيادته سيارة أجرة بمدينة العاشر من رمضان وضبط باقى المتهمين بمحال إقامتهم بنطاق أمن القاهرة وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وقرر قائد السيارة المضبوط أنه نظرًا لعمله سائق على سيارة أجرة وتردده على المدرسة محل الواقعة لتوصيل الطلبة وأولياء أمورهم وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينتها عقد العزم على سرقتها بالإتفاق مع باقى المتهمين على النحو المُشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط ( مبلغ مالى- الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه- شاشة تليفزيون "قام أحد المتهمين بشرائها من المبلغ المستولى عليه")، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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