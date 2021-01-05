الداخلية تهيب المواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات المرور خلال فترة الشبورة

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تهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم، وعدم إستخدام الطرق السريعة خلال فترة الشبورة إلا للضرورة القصوى.



وتقوم الإدارة العامة للمرور بإتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة تزامنًا مع ما تشهده الفترة الحالية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، خاصة خلال الساعات الأولى من صباح باكر والتى تتسبب فى إنعدام الرؤية، وذلك حرصا على سلامة قائدى السيارات.