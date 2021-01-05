وصول أمير قطر إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:26 ص
أمير قطر
أمير قطر
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوصول أمير قطر تميم بن حمد، إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية.

 

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الوفود المشاركة في القمة الخليجية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد كلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الدعوات إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.

 

ومن بين المدعوين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي تواجه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية"، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

 

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ"تمويل حركات إسلامية متطرفة"، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

 

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر القمة الخليجية السعودية أمير قطر

أخبار تهمك

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سواريز يحرج برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكشف موقف ساسي ومصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 11 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

ميدو يكشف فضيحة تحكيمية في مباراة الزمالك وإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسونيديب ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن اتحاد الكرة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

هل سيقدم اعتذار رسمي؟.. قمة مجلس التعاون الخليجي الفرصة الأخيرة لـ"تميم"

اليوم.. الرياض تستضيف قمة مجلس التعاون الخليجي

من الرياض لمكة.. 4 قمم خليجية طارئة في 38 عاماً

خبراء يكشفون حقيقة المصالحة الخليجية مع قطر والأطارف التي تسعى للتخريب

تقرير: "القمة الخليجية" الفرصة الأخيرة للمصالحة مع قطر

وزير الخارجية البحريني: نأسف لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

08:04 ص

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

11:07 ص

سواريز يحرج برشلونة

11:00 ص

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى