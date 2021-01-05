لتعثر وصولها بسبب الشبورة.. الداخلية تصطحب عدد من سيارات نقل إسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

نجحت قوة أمنية من قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية، في إنجاز ما تبلغ من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم، بوجود (4) سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة وإصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.
لتعثر وصولها بسبب الشبورة.. الداخلية تصطحب عدد من سيارات نقل إسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
لتعثر وصولها بسبب الشبورة.. الداخلية تصطحب عدد من سيارات نقل إسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
لتعثر وصولها بسبب الشبورة.. الداخلية تصطحب عدد من سيارات نقل إسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة
لتعثر وصولها بسبب الشبورة.. الداخلية تصطحب عدد من سيارات نقل إسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة

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