تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:07 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
يدخل فريق الأهلي مباراته اليوم أمام نظيره سونيديب بطل النيجر على ملعب "الأهلي" في إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على التشكيلة الأساسية في ظل غياب عدد من العناصر بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب في لقاء الذهاب الذي أقيم بالنيجر بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج.

وينتظر أن يخوض الأهلي لقاء الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان.

الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.

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