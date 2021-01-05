سواريز يحرج برشلونة

وجه النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، رسالة غير مباشرة إلى نادي برشلونة فريقه السابق، بعدما قاد فريقه لفوز قاتل على ألافيس في الليجا.





ونشر ألفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية على حسابه الرسمي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "العبقري المسؤول عن خروج سواريز، كان السبب في طرد أحد أعظم الهدافين في العالم".





وتابع: "لقد دفع لسواريز قيمة عقده الحالي، وعزز منافسًا مباشرًا، وخيب آمال نجمه ميسي الذي كان سواريز صديقه المثالي. كل ذلك بقرار واحد، تهانينا".





ورد سواريز عبر حسابه الرسمي أيضًا على تويتر، قائلا: "شكرًا ألفريدو على دعمك الدائم لي".



