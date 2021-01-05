إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
نجحت اجهزة محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، من إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي تخدم 7 قرى بمركز شبين القناطر لمدة قاربت العامين.

وشهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقريبا تقع بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر، بمساحة 3 فدان لخدمة عدد 7 قرى وهي ( تل بني تميم، كفر سليمان الور، كفر سعد بحيري، كفر الشرفا، منشأة الكرام، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهبي).

يأتي ذلك لإقامة محطة معالجة صرف صحي، حيث تبلغ طاقة المحطة ٢٠ ألف متر٣يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 200 مليون جنيه، حيث جرى تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 فى 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحي عليها.

يذكر أنه على مدار العام الماضي، جرى بذل الكثير من الجهد، بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة، وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمي لأبناء مدينة شبين القناطر، خاصة بعد أن جرى الحصول على موافقة وزارات البيئة، والزراعة، والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وجميع قياداتها على الجهود التي بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض، للبدء في تنفيذ المشروع والذي من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2022.

وجاءت إجراءات التسليم بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد محمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندسة هالة عبدالمنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر
إنهاء أزمة تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي تخدم 7 قرى بشبين القناطر

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