روسيا تسجل 518 وفاة و24 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية،ما رفع إجمالي الإصابات إلى3.284.384 ملايين.

 

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، 518 وفاة إضافية، ما رفع العدد للإجمالي إلى 59506.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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