ميرنا نور الدين تُعلن عن إصابة والدتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعلنت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت ميرنا نور الدين: "دعواتكم لأمي حبيبتي بالشفاء العاجل، إيجابي كورونا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين الدرامية، الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وهو بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، نهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

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